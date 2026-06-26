Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch: Überfall auf Tankstelle - Tatverdächtiger in Haft

Freiburg (ots)

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Umkirch am Mittwoch, 24.06.2026, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat ein maskierter Mann gegen 21.55 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle in der Hauptstraße, forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld und flüchtete anschließend mit der Beute. Verletzt wurde niemand.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung, bei der auch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützten, konnte ein Tatverdächtiger auf einem Feldweg unweit des Tatortes widerstandslos vorläufig festgenommen werden. An der Festnahmeörtlichkeit wurden mehrere Geldscheine aufgefunden und sichergestellt.

Der Beschuldigte, ein 21-jähriger Eritreer, ist in der Vergangenheit bereits durch Körperverletzungsdelikte polizeilich in Erscheinung getreten. Er wurde am Donnerstag, 25. Juni, einem Haftrichter beim Amtsgericht Freiburg vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg Untersuchungshaft gegen den Mann anordnete.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

oec

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