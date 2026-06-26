Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Zwei Angriffe durch unbekannte Jugendliche - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Bereits am Montag, 15. Juni 2026, gegen 14.50 Uhr sollen vier Unbekannte einen Zehnjährigen in der Feldbergstraße in Freiburg überfallen haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Junge auf dem Heimweg von der Schule, als er in Höhe der Hausnummer 9 von den Jugendlichen festgehalten wurde. Einer der Tatverdächtigen soll die Hosen- und Jackentaschen des Jungen durchsucht haben. Anschließend schlugen die Täter auf den Jungen ein und flüchteten.

Trotz intensiver Ermittlungen der Kriminalpolizei konnten die Täter bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei bittet daher um Zeugenhinweise. Mindestens zwei erwachsene Personen sollen den Vorfall möglicherweise wahrgenommen haben. Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0761 882 2880 zu melden.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

- alle 14-15 Jahre alt, helle Hautfarbe, alle maskiert

- Tatverdächtiger 1: blonde Haare mit helleren Strähnen, graue Augen, helle Haut, ca. 1,60 - 1,65 Meter groß, blaue Sneaker der Marke Nike

- Tatverdächtiger 2: schwarze Wollmütze, schwarze Puma Trainingsjacke, rote Jogginghose

- Tatverdächtiger 3: schwarze Mütze, schwarze Augen, etwas größer, trug schwarze Sportschuhe

- Tatverdächtiger 4: blauer Pullover, schwarze Mütze, trug Jeansshorts

Zwei Tage später, am Mittwoch, 17. Juni 2026, soll eine 11-jährige Schülerin in der Feldbergstraße in Freiburg-Haslach ebenfalls von einer vierköpfigen Gruppe angegriffen worden sein.

Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 16.10 Uhr im Bereich der Vigeliusschule. Die vier männlichen Personen sollen die Geschädigte aus unbekanntem Grund festgehalten und geschlagen haben. Die Schülerin wurde bei dem Vorfall verletzt.

Die Tatverdächtigen sollen laut Beschreibung etwa 16 bis 18 Jahre alt gewesen sein und unterhielten sich möglicherweise auf Russisch oder Ukrainisch. Alle vier Personen sollen jeweils mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit einem weißen Totenkopfzeichen auf der linken Brust bekleidet gewesen sein.

Ob zwischen beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist noch unklar.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0761 882 4421 zu melden.

oec

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