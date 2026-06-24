Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Alkohol- und Drogen im Straßenverkehr - Polizei zieht Bilanz nach Kontrollwoche

Osnabrück/Lingen/Nordhorn/Leer/Aurich/Wittmund (ots)

Im Rahmen der europaweiten ROADPOL-Kontrollwoche hat die Polizeidirektion Osnabrück in den vergangenen Tagen, vom 15.06.2026 bis zum 21.06.2026, zielgerichtete Kontrollen zur Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr durchgeführt. Der Fokus der Einsatzkräfte lag dabei auf der Feststellung von Alkohol- und Drogendelikten, um Risiken im Straßenverkehr zu minimieren und die allgemeine Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Die direktionsweiten Dienststellen, vom Teutoburger Wald bis zu den Ostfriesischen Inseln, kontrollierten im Aktionszeitraum insgesamt 919 Fahrzeugführer. Im Zuge der Überprüfungen stellten die Beamtinnen und Beamten 40 Alkohol-Verstöße sowie 45 Fahrten unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fest. In 9 Fällen musste unmittelbar ein Fahrverbot verhängt werden. Neben den reinen Verkehrsdelikten führte der ganzheitliche Ansatz der Kontrollen zur Aufdeckung von 30 weiteren Straftaten, darunter illegale Betäubungsmittelfunde, eine Urkundenfälschung sowie die Vollstreckung von zwei Haftbefehlen gegen gesuchte Personen.

Laura-Christin Brinkmann, Pressesprecherin der Polizeidirektion Osnabrück, erklärt zu den Ergebnissen: "Unsere Verkehrsüberwachung geht weit über das reine Knöllchenschreiben hinaus. Wenn wir Fahrzeuge anhalten, schauen wir ganz genau hin - das zeigt auch die Bilanz dieser Kontrollwoche. Wir ziehen nicht nur fahruntüchtige Personen aus dem Verkehr, sondern decken gleichzeitig andere Straftaten auf und vollstrecken Haftbefehle. Am Ende geht es uns schlicht darum, diejenigen aus dem Verkehr zu ziehen, die durch ihr Verhalten andere gefährden."

Die Schwerpunktwoche ist Teil der internationalen ROADPOL-Initiative, bei der die europäischen Verkehrspolizeien koordiniert gegen Hauptunfallursachen vorgehen. Die Polizeidirektion Osnabrück wird auch weiterhin flächendeckende, unangekündigte Kontrollen im gesamten Direktionsbereich durchführen, um die Sicherheit auf den Straßen nachhaltig zu gewährleisten.

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