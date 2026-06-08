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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schmierereien an Schulgebäude - Staatsschutz ermittelt

Nordhausen (ots)

An einem Schulgebäude und einer Turnhalle auf dem Petersberg stellte ein Berechtigter am Montagmorgen mehrere Schmierereien fest. Diese wurden mit schwarzer und roter Farbe aufgebracht. Inhaltlich verwendete der Ersteller dieser Hakenkreuze sowie eine beeidigende Buchstabenkombination gegenüber der Polizei.

Beamte des Inspektionsdienstes leiteten Ermittlungen ein, welche der Staatsschutz der Kriminalpolizei Nordhausen übernehmen wird. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0141166

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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