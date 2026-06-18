Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: "Sicher im Verkehr": Polizeidirektion Osnabrück setzt am Verkehrssicherheitstag auf Aufklärung und Kontrollen

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Osnabrück (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall verändert das Leben in Sekundenbruchteilen - und fast immer wäre er vermeidbar gewesen. Zum bundesweiten Tag der Verkehrssicherheit am Samstag (20. Juni) greift die Polizeidirektion Osnabrück die Hauptursachen für schwere Unfälle auf: Geschwindigkeit und Fahrtüchtigkeit.

Obwohl die Zahl der Verkehrstoten in der Direktion im letzten Jahr auf 70 gesunken ist, bleiben die Risiken hoch. Besonders die Unfälle mit E-Scootern sind rasant um rund 45 Prozent - von 2024 auf 2025 - auf 374 Fälle gestiegen. Vom Teutoburger Wald bis zu den Ostfriesischen Inseln geht die Polizei deshalb zwei Wege, die Hand in Hand gehen: Aufklärung zum Anfassen direkt vor Ort und zeitgleich gezielte Kontrollen auf den Straßen der Region.

Die Dienststellen der Polizeidirektion haben für die Bürgerinnen und Bürger ein breites und interaktives Programm auf die Beine gestellt:

Region Osnabrück: Auf dem Marktplatz in Bersenbrück dreht sich heute (18. Juni) von 14 bis 20 Uhr alles um den sicheren Umgang mit dem Rad, dem Pedelec oder dem E-Scooter - inklusive Teststrecke. Unter dem Motto der landesweiten Kampagne "Helm tragen. Kopf bewahren." informiert die Polizei zeitgleich am Marienhospital über den lebenswichtigen Schutz des Kopfes. Am kommenden Samstag (20. Juni) wartet zudem auf dem Osnabrücker Theatervorplatz ein echtes Highlight: Hier kann jeder im Überschlagsimulator testen, wie sich ein Unfall anfühlt, oder auf einer "Blindflugstrecke" erleben, wie gefährlich schon ein kurzer Blick aufs Smartphone am Steuer ist.

Emsland / Grafschaft Bentheim: Am Sonntag (21. Juni) heißt es wieder: "PoliTour". Bei dieser gemeinsamen Motorradausfahrt von Bikern und der Polizei gibt es auf der Strecke durch das Emsland, die Grafschaft Bentheim und das benachbarte Steinfurt (NRW) alle 30 Minuten kurze, knackige Sicherheitstipps von den Profis. Am Ziel wartet dann ein praktisches Fahrtraining auf die Teilnehmer.

Ostfriesland: In Wittmund dreht sich am "Tag der Verkehrswacht" alles um den Schutz von Radfahrenden. Das Team vor Ort gibt praktische Tipps zum Helmtragen und stanzt oder klebt auf Wunsch ein individuelles Kennzeichen auf den Rahmen, das Langfinger abschreckt und gestohlene Räder schneller wieder nach Hause bringt.

Ergänzt wird das Programm durch Aktionstage an Schulen, bei denen Sechstklässler live erleben, wie leicht man im "Toten Winkel" eines Lastwagens übersehen wird.

Aufklärung und Präsenz auf der Straße gehören eng zusammen. Deshalb kontrolliert die Polizei in den kommenden Tagen im gesamten Direktionsbereich gezielt die Geschwindigkeit und die Fahrtüchtigkeit aller Verkehrsteilnehmenden. Ziel ist es, Risiken im täglichen Miteinander konsequent zu minimieren und schwere Unfälle zu verhindern.

Laura Christin Brinkmann, Pressesprecherin der Polizeidirektion Osnabrück, erklärt: "Jeder schwere Unfall ist einer zu viel. Dass die Zahlen insgesamt sinken, ist gut - sorgen macht uns allerdings der deutliche Anstieg bei den E-Scooter-Unfällen. Uns geht es bei unseren Aktionen nicht um Knöllchen, sondern darum, die Menschen für die Gefahren auf den Straßen zu sensibilisieren. Wer jedoch gegen die Regeln verstößt oder andere gefährdet, muss mit Konsequenzen rechnen. Am Ende zählt nur eines: Sicher und gesund ankommen."

Die Aktionstage sind Teil der langfristigen Fachstrategie Verkehr. Die Polizei appelliert: Fuß vom Gas, Finger weg vom Smartphone und niemals berauscht ans Steuer. Verkehrssicherheit fängt bei jedem Einzelnen an.

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