PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Sicherheit als Gemeinschaftsaufgabe: Regionalkonferenz stärkt Zusammenarbeit von Polizei und Kommunen

POL-OS: Sicherheit als Gemeinschaftsaufgabe: Regionalkonferenz stärkt Zusammenarbeit von Polizei und Kommunen
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Osnabrück/Lingen (ots)

Die Sicherheitsarchitektur der Gegenwart steht vor komplexen Herausforderungen: Hybride Bedrohungen, digitale Angriffe und vielschichtige Gefährdungslagen lassen sich nicht mehr in starren Zuständigkeiten lösen. Um die Verzahnung zwischen Sicherheitsbehörden von Polizei und Staatsanwaltschaft mit den Kommunen konsequent auszubauen, hatte die Polizeidirektion am Freitag (12.06.26) zu einer Regionalkonferenz in das Ludwig Windthorst Haus nach Lingen eingeladen. Rund 80 Spitzenvertreterinnen und -vertreter aus Polizei, Justiz, Landkreisen, Städten sowie zahlreicher Gemeinden folgten der Initiative, um über Strategien zur Früherkennung, Bedrohungslagen und zivilmilitärischer Zusammenarbeit in den Austausch zu kommen.

Hintergrund der Konferenz ist die strategische Notwendigkeit, Informationsflüsse zwischen den Behörden zu optimieren. Dass fragmentierte Erkenntnisse einzelner Dienststellen ohne systematische Bündelung zu sicherheitsrelevanten blinden Flecken führen können, zeigen abstrakte Analysen vergangener bundesweiter Gefährdungslagen. Ziel der Konferenz in Lingen war es daher, Hürden im Informationsaustausch abzubauen und gemeinsame Handlungsstrategien zu etablieren.

Friedo de Vries, Präsident der Polizeidirektion Osnabrück, betonte in seiner Eröffnungsrede die Dringlichkeit des gemeinsamen Agierens: "Staatliche Resilienz ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Wir können diesen Herausforderungen nicht isoliert begegnen. Sicherheit bedeutet heutzutage, dass vor allem Verwaltung, Polizei, aber auch, Militär eng verzahnt und gemeinsam agieren sollten." Die Polizeidirektion verstehe sich hierbei als aktiver Impulsgeber für die Region, so der Präsident.

Im Zentrum des hochkarätig besetzten Vormittags standen drei thematische Schwerpunkte: Früherkennung und Bedrohungsmanagement, hybride Bedrohungen sowie zivilmilitärische Zusammenarbeit. Dazu referierten Expertinnen und Experten aus dem LKA Niedersachsen, der Polizeidirektion sowie aus dem niedersächsischen Innenministerium. Die hohe Resonanz der geladenen Hauptverwaltungsbeamten - vom Teutoburger Wald bis zu den Ostfriesischen Inseln - verdeutlichte den hohen Bedarf an fachlichem Austausch und intensiver Netzwerkarbeit. Im Nachgang der Konferenz vereinbarten die Akteure, den Brückenschlag in den Regionen weiter zu vertiefen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Osnabrück
Marco Ellermann
Telefon: 0541 - 327 1024
E-Mail: pressestelle@pd-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 05.06.2026 – 14:37

    POL-OS: Mutmaßliche Kokaindealer gefasst

    Osnabrück/Emden (ots) - Die Zentrale Kriminalinspektion Osnabrück ermittelt - unter Sachleitung der Zentralstelle zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität bei der Staatsanwaltschaft Aurich - seit September 2025 gegen eine Tätergruppierung, die im Verdacht steht, u.a. auf der Insel Borkum in den vergangenen Jahren einen unerlaubten Handel im größeren Stil mit Kokain betrieben zu haben. Bereits am 27.05.26 erfolgten ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 14:50

    POL-OS: Nordhorn - 83-Jähriger bei Verkehrsunfall auf Klinikgelände leicht verletzt

    Osnabrück/Nordhorn (ots) - Heute (27.05.26) kam es gegen 10:30 Uhr auf dem Gelände der Euregio-Klinik in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Angaben fuhr ein Polizeibeamter im dortigen Einfahrtsbereich mit seinem Streifenwagen rückwärts als zeitgleich ein 83-jähriger Mann hinter dem Streifenwagen die Einfahrt überquerte. Der Mann wurde vom Streifenwagen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren