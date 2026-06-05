Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Mutmaßliche Kokaindealer gefasst

Osnabrück/Emden (ots)

Die Zentrale Kriminalinspektion Osnabrück ermittelt - unter Sachleitung der Zentralstelle zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität bei der Staatsanwaltschaft Aurich - seit September 2025 gegen eine Tätergruppierung, die im Verdacht steht, u.a. auf der Insel Borkum in den vergangenen Jahren einen unerlaubten Handel im größeren Stil mit Kokain betrieben zu haben. Bereits am 27.05.26 erfolgten Dursuchungen an insgesamt sieben Objekten - drei auf der Insel Borkum, drei in Emden und eine in Pinneberg.

Dabei wurden u.a. 52 Verkaufseinheiten Kokain, eine Zigarettenschachtel gefüllt mit Kokain, ein Baseballschläger, ein Schlagring, ein Messer sowie elektronische Datenträger sichergestellt. Zudem wurde ein zuvor erlassener Haftbefehl gegen den 42-jährigen Hauptbeschuldigten vollstreckt. Er wurde während der Polizei-Aktion in Emden festgenommen und anschließend dem Haftrichter vorgeführt; dieser ordnete noch am selben Tag den Vollzug der Untersuchungshaft an.

In dem Ermittlungsverfahren, welches zu Beginn durch die Polizeiinspektion Leer/Emden geführt wurde, spielen weitere fünf Beschuldigte im Alter von 17-51 Jahren eine Rolle. Dabei handelt es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um drei Mittäter und zwei Personen, die als Lieferanten agiert haben sollen.

Die Ermittlungen dauern an.

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