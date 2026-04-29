POL-PDLU: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person
Mutterstadt (ots)
Am Dienstagmittag des 28.04.2026 kam es gegen 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr Waldstraße / Schifferstadter Straße. Eine 71-jährige Autofahrerin sowie ein dahinterstehender 61-jähriger LKW-Fahrer warteten verkehrsbedingt am Kreisverkehr. Der LKW-Fahrer ging irrtümlich davon aus, dass die 71-jährige ihre Fahrt fortsetzte, weshalb er losfuhr und mit dem PKW kollidierte. Die PKW-Fahrerin klagte über Schmerzen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 2.800 EUR.
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