Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Steinen: Auffahrunfall auf Bundesstraße

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 25.06.2026, gegen 10.30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 317 zu einem Auffahrunfall. Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Bundesstraße von Steinen kommend in Richtung Entenbad, als ihm auf dieser Strecke ein Reifen platzte. Aufgrund des Schadens wollte er nach links in einen Feldweg abbiegen. Ein hinter dem 60-Jährigen fahrender 42-jähriger Fahrer eines Lkws erkannte dies zu spät und fuhr auf den Pkw des 60-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralles drehte sich der Pkw des 60-Jährigen und kam entgegengesetzt der Fahrrichtung auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Es machte niemand Verletzungen geltend. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Pkw wurde abgeschleppt. Der Lkw konnte vor Ort notdürftig repariert werden, sodass eine Weiterfahrt möglich war. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war der Streckenabschnitt der Bundesstraße komplett gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

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