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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Jugendlicher an Haltestelle angegriffen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein 17-Jähriger wurde am Dienstagabend in Daxlanden offenbar Opfer einer räuberischen Erpressung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hielt sich der junge Mann gegen 19:00 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Thomas-Mann-Straße auf, als er wohl unvermittelt von hinten angegriffen und mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Anschließend forderten zwei bislang unbekannte Männer den Jugendlichen zur Herausgabe seines Geldbeutels auf. Nachdem der 17-Jährige den Angreifern seine Geldbörse übergeben hatte, gelang es ihm zu flüchten.

Die Täter beschrieb das Tatopfer als junge Männer im Alter von etwa 17 bis 19 Jahre mit südländischem Erscheinungsbild. Beide seien rund 170 cm groß und schlank gewesen und hätten einen Bartflaum über dem Mund und am Kinn gehabt. Zudem seien beide Männer schwarz gekleidet gewesen. Einer von ihnen habe kurze Haare gehabt, der andere etwas längere Haare.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Larissa Bollinger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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