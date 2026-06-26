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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Versuchter Diebstahl von Fahrrad aus Keller - zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 25.06.2026, gegen 12.30 Uhr, konnte die Polizei aufgrund eines Hinweises einer Zeugin zwei Männer festnehmen, welche im Verdacht Fahrräder versucht zu haben zu entwenden. Eine Frau begab sich in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Römerstraße und konnte im Fahrradraum zwei Männer feststellen, welche wohl auf Fahrräder einwirkten. Beim Erblicken der Frau gingen die beiden Männer flüchtig. Die Frau informierte umgehend die Polizei und im Rahmen der Fahndung konnten nach kurzer Zeit ein 29 Jahre alter Mann und ein 31 Jahre alter Mann vorläufig festgenommen werden. Die Männer führten Aufbruchswerkzeug mit sich. Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurden die Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. Es kam zu keinem Diebstahlschaden. Die Ermittlungen dauern an.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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