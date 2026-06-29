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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Feueralarm aufgrund der Hitze ausgelöst

Freiburg (ots)

Am Samstag, 27.06.2026, löste gegen 15.00 Uhr die Brandmeldeanlage eines Discounters in Stühlingen aus. Die Freiwillige Feuerwehr konnte vor Ort keinen Brand feststellen, allerdings war es unter dem Dach des Gebäudes so heiß, dass die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Um die Wärme aus dem Speicherraum entweichen zu lassen, wurden durch die Feuerwehr Teile der Fassade und der Isolierung entfernt und der Dachraum mittels Druckbelüfter quergelüftet. Der Einsatz dauerte über mehrere Stunden. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Ob ein Sachschaden entstanden ist, ist derzeit unklar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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