Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auseinandersetzung vor Bar mit mehreren Duzend Beteiligten

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 28.06.2026, gegen 01:30 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung vor einer Bar in der Bergseestraße in Bad Säckingen. Mehre Duzend Personen sollen in der Spitze in Streit geraten sein. Dabei sollen auch Flaschen geworfen worden sein. Mindestens eine Person und ein Mercedes wurden getroffen. Zur Beruhigung der Situation vor Ort waren mehrere Streifenwagenbesatzungen, auch von umliegenden Revieren notwendig. Die Hintergründe des Streits sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Im Rahmen eines Folgeeinsatzes gegen 05.00 Uhr in der Nähe der Bar wurden die Einsatzkräfte von einem Balkon aus ebenfalls mit Flaschen beworfen. Verletzt wurde hierbei niemand. Der Flaschenwerfer wurde mit richterlichem Beschluss in seiner Wohnung aufgesucht und zur Verhinderung weiterer Gefahren in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Bad Säckingen untergebracht. Da in der Bar auch deutlich nach 03.00 Uhr noch Personen anwesend waren und bedient wurde, erfolgt eine Anzeige gegen den Betreiber wegen eines Sperrzeitverstoßes. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen unter anderem wegen der Auseinandersetzung aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Sachverhalt gegen 01:30 Uhr beobachtet oder mit ihren Mobiltelefonen gefilmt haben. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

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