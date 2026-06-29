Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Zweiradfahrer bei Abbiegevorgang verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 27.06.2026, kam es gegen 14.00 Uhr auf der Hauptstraße in Unterlauchringen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Zweirad und einem abbiegenden Auto. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte der 20-jährige Zweiradfahrer den nach links in Richtung Supermarkt abbiegenden 40-jährigen Renault -Fahrer zu überholen. Dabei soll der Zweiradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit und ohne geeignete Kleidung unterwegs gewesen sein. Der Zweiradfahrer wurde verletzt, versuchte aber dennoch von der Unfallstelle zu flüchten. Ein Zeuge konnte diesen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte festhalten. Der Zweiradfahrer musste durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Ermittlungen war sein Zweirad nicht zugelassen und ohne Versicherung. Außerdem war er nicht im Besitzt der erforderlichen Fahrerlaubnis. Insgesamt dürfte ein Sachschaden von mindesten 3500 Euro entstanden sein.

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