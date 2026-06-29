Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Mit verbotenen Waffen über die Grenze
Zittau (ots)
26.06.2026 | 07:40 + 08:25 Uhr | Zittau
Zwei Männer wurden am 26. Juni 2026 durch die Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen auf der B 178n bei Zittau gestoppt.
Um 07:40 Uhr war es ein 28-jähriger Slowake, der im Handschuhfach seines VW Golf ein Springmesser liegen hatte. Kurz darauf war es um 08:25 Uhr ein 54-jähriger polnischer Fahrradfahrer, der ein ungeprüftes Pfefferspray dabeihatte.
Da beide Gegenstände unter das Waffengesetz fallen, wurden sie sichergestellt und Strafanzeigen geschrieben.
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