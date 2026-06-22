Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Verbotenes Pfefferspray im Fahrzeug
Zittau (ots)
20.06.2026 | 00:30 Uhr | Zittau
Bei der Kontrolle eines tschechischen PKW am 20. Juni 2026 auf der B 178n bei Zittau fanden Bundespolizisten um 00:30 Uhr ein ungeprüftes Reizstoffsprühgerät.
Der 28-jährige tschechische Fahrer hatte das Spray, das unter die Bestimmungen des Waffengesetzes fällt, griffbereit in einem Klappfach des Armaturenbrettes liegen.
Es wurde sichergestellt, eine Anzeige gefertigt und anschließend konnte der Mann weiterreisen.
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