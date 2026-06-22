Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ukrainer hält sich unerlaubt auf

Neugersdorf (ots)

21.06.2026 | 15:15 Uhr | Neugersdorf

Bundespolizisten kontrollierten am 21. Juni 2026 um 15:15 Uhr auf der Seifhennersdorfer Straße in Neugersdorf zwei Fußgänger.

Bei einer Person handelte sich um einen 31-jährigen Ukrainer, welcher sich zwar mit einem gültigen Reisepass ausweisen konnte, ein für den Aufenthalt in Deutschland notwendiges Visum oder einen Aufenthaltstitel konnte er jedoch nicht vorweisen.

Aus diesem Grund wurde er mit zur Dienststelle genommen, beanzeigt und anschließend wieder entlassen. Er muss sich in den nächsten Tagen bei der Ausländerbehörde in Görlitz melden.

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