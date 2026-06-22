BPOLI EBB: Glasfaserkabel herausgerissen

Demitz-Thumitz (ots) - 20.06.2026 | 22:05 Uhr | Demitz-Thumitz 21.06.2026 | 21:55 Uhr | Demitz-Thumitz Immer wieder kürzen Bahnreisende am Bahnhaltepunkt Demitz-Thumitz über die Gleise ab. Die Bundespolizei hat am 20. Juni 2026 um 22:05 Uhr einen 15-jährigen Deutschen sowie am 21. Juni 2026 um 21:55 Uhr zwei 18- und 21-jährige deutsche Männer in den Gleisen erwischt. In allen drei Fällen wurde ein Verwarngeld in ...

mehr