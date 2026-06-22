Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Glasfaserkabel herausgerissen
Obergurig (ots)
19.06.2026 | Obergurig
Unbekannte Täter haben am 19. Juni 2026 auf einem Bahnviadukt bei Obergurig auf der stillgelegten Bahnstrecke Bautzen - Wilthen etwa 30 Meter eines dort verlegten Fernmeldekabels einseitig durchgeschnitten, aus den Bodenverankerungen gerissen und über das Geländer geworfen. Es entstand einem Telekommunikationsunternehmen ein in der Höhe noch nicht bekannter Schaden. Die Bundespolizei geht von Vandalismus aus und ermittelt wegen Sachbeschädigung.
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