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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Diebstahl von Geldbörse im Einkaufsmarkt - Polizei bittet um erhöhte Aufmerksamkeit

Contwig (ots)

In einem Einkaufsmarkt in Contwig kam es am 30.04.2026 zwischen 11:05 Uhr und 11:30 Uhr zu einem Diebstahl zum Nachteil eines Kunden. Während des Einkaufs wurde dem Geschädigten die Geldbörse aus der hinteren Gesäßtasche entwendet.

In der Geldbörse befanden sich neben persönlichen Dokumenten auch Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro sowie Bank- und Versicherungskarten. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Die betroffene Girokarte wurde umgehend gesperrt.

Hinweis der Polizei:

Tragen Sie Wertsachen möglichst nah am Körper, idealerweise in verschlossenen Innentaschen. Besonders in Einkaufsmärkten und anderen stark frequentierten Orten kommt es immer wieder zu sogenannten Taschendiebstählen. Seien Sie aufmerksam, lassen Sie Taschen und Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt und achten Sie auf verdächtige Situationen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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