Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Steinen: Schwerer Unfall auf Bundesstraße - zwei Leichtverletzte - eine Schwerverletzte

Freiburg (ots)

Am Freitag, 26.06.2026, gegen 13.20 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 317, zu einem Verkehrsunfall, bei welchem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Bundesstraße von Steinen-Höllstein kommend in Richtung Lörrach-Hauingen, als er aus hier noch nicht bekannten Gründen in einer langgezogenen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und es zu einem seitlichen Streifvorgang mit einer entgegenkommenden, sich bereits schon teilweise in das Bankett ausweichende 62-jährigen Pkw-Fahrerin. Der Pkw der 62-Jährigen wurde ausgedreht und kam entgegen der ursprünglichen Fahrrichtung in der Fahrbahnmitte zum Stehen. Im weiteren Verlauf kollidierte der 60-jährige Pkw-Fahrer frontal mit einer weiteren entgegenkommenden 34-jährigen Pkw-Fahrerin. Die 34-Jährige wurde schwer verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie in eine Uniklinik verflogen. Die 62-jährige Pkw-Fahrerin sowie der 60-jährige Pkw-Fahrer wurden mit leichteren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt. Bis gegen 15.25 Uhr war der Streckenabschnitt voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

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