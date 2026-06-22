Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Frontalzusammenstoß - ein Fahrer alkoholisiert

Warendorf (ots)

Am Samstag, 20.6.2026, gegen 18.15 Uhr kam es zum Frontalzusammenstoß zweier Pkw auf der Wischhausstraße in Ostbevern. Ein 41-jähriger Ostbeverner befuhr die Hauptstraße aus Richtung B 51 kommend und bog auf die Wischhausstraße ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw eines 35-Jährigen aus Polen, der die Wischhausstraße in Richtung Hauptstraße befuhr. Bei dem Verkehrsunfall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den 35-Jährigen in ein Krankenhaus. Dem 41-Jährigen ließen Polizisten eine Blutprobe entnehmen, da er alkoholisiert war. Die beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Die Wischhausstraße war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 30.000 Euro.

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