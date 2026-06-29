POL-FR: Lörrach/Brombach: Fahrrad aus Keller entwendet
Freiburg (ots)
Am Freitag, 26.06.2026, in dem Zeitraum zwischen 11.00 Uhr bis 16.45 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Mulsowstraße. Eine Tür eines Kellerabteiles wurde gewaltsam geöffnet und aus dem Abteil ein Fahrrad der Marke "Propain" entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 4.000 Euro.
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