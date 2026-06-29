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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach/Brombach: Fahrrad aus Keller entwendet

Freiburg (ots)

Am Freitag, 26.06.2026, in dem Zeitraum zwischen 11.00 Uhr bis 16.45 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Mulsowstraße. Eine Tür eines Kellerabteiles wurde gewaltsam geöffnet und aus dem Abteil ein Fahrrad der Marke "Propain" entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 4.000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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