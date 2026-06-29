POL-FR: Lörrach/Brombach: Fahrrad aus Keller entwendet

Freiburg (ots) - Am Samstag, 27.06.2026, kam es gegen 14.00 Uhr auf der Hauptstraße in Unterlauchringen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Zweirad und einem abbiegenden Auto. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte der 20-jährige Zweiradfahrer den nach links in Richtung Supermarkt abbiegenden 40-jährigen Renault -Fahrer zu überholen. Dabei soll der Zweiradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit und ohne ...

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