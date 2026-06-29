Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Beim Öffnen von Beifahrertür Radfahrerin zu Fall gebracht - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 27.06.2026, kurz nach 16.00 Uhr, parkte ein Mann seinen Pkw am rechten Fahrbahnrand der Werderstraße. Die 28-jährige Beifahrerin wollte aussteigen und öffnete die Beifahrertür. Dabei übersah sie wohl eine 51-jährige Pedelec-Fahrerin, welche den neben der Fahrbahn befindlichen Radweg befuhr. Die Pedelec-Fahrerin kollidierte mit der geöffneten Beifahrertür und stürzte. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

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