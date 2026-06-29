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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Beim Öffnen von Beifahrertür Radfahrerin zu Fall gebracht - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 27.06.2026, kurz nach 16.00 Uhr, parkte ein Mann seinen Pkw am rechten Fahrbahnrand der Werderstraße. Die 28-jährige Beifahrerin wollte aussteigen und öffnete die Beifahrertür. Dabei übersah sie wohl eine 51-jährige Pedelec-Fahrerin, welche den neben der Fahrbahn befindlichen Radweg befuhr. Die Pedelec-Fahrerin kollidierte mit der geöffneten Beifahrertür und stürzte. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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