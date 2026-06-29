POL-FR: Kleines Wiesental: Brand eines Traktors verursacht Vegetationsbrand
Freiburg (ots)
Am Freitag, 26.06.2026, kurz nach 16.00 Uhr geriet aus noch nicht bekannter Ursache auf einer Wiese unweit der Schule an der Tegernauer Landstraße ein Traktor in Brand. Der Fahrer des Traktors konnte diesen rechtzeitig verlassen. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Vollbrand des Traktors und zu einem Flurbrand, bei welchem etwa 1.000 Quadratmeter Fläche betroffen waren. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und ablöschen. Es wurde niemand verletzt. Neben der Feuerwehr und der Polizei war auch der Rettungsdienst vor Ort.
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