POL-HI: Einbruch in die Grundschule Bürgerschule Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (agu). Im Zeitraum von Freitagmittag, 24. Oktober auf Samstagnachmittag, 25. Oktober, war in die Grundschule Bürgerschule in der Kalandstraße in Alfeld eingebrochen worden.

Dabei setzten die Täter einen Hammer ein, um damit zunächst in die Glasscheibe einer Zugangstür im rückwärtigen Bereich der Schule ein Loch zu schlagen. Hierüber öffneten sie im Anschluss ein angrenzendes Fenster, um in das Gebäude einzusteigen. Innerhalb des Objekts entwendeten die Einbrecher aus einem Büroraum letztlich einen Personal Computer und einen Monitor, nachdem Schränke und Schubladen durchwühlt worden waren. Der wirtschaftliche Schaden wird insgesamt auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Zuletzt entleerten die Unbekannten den Inhalt eines zur Schule gehörenden Feuerlöschers innerhalb des betretenen Raums und flüchteten im Anschluss.

Mögliche Zeugen, denen im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder auch ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen ist, werden gebeten, sich im PK Alfeld unter der Tel.-Nr. (05181) 80730 zu melden.

