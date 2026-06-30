Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim: Stadtfest verläuft weitgehend störungsfrei - lediglich vereinzelt Polizeieinsätze

Freiburg (ots)

Das Müllheimer Stadtfest ist nach aktuellem Kenntnisstand weitgehend störungsfrei verlaufen. Die Polizei musste nur in wenigen Fällen eingreifen.

Während die allermeisten Besucherinnen und Besucher friedlich feierten, kam es in der Nacht von Freitag, 26. Juni, auf Samstag um circa 0 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Die Polizei musste einschreiten und die Parteien voneinander trennen. Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten zwei Familien in Streit. Dabei wurde offenbar auch Pfefferspray eingesetzt. Mehrere Personen erlitten Verletzungen. Die Beteiligten erhielten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen Platzverweise. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Ablauf sowie zu den Hintergründen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 07631 / 1788 - 0 zu melden.

Ebenfalls am Samstag, gegen 0.30 Uhr, soll es zu einem Kopfstoß durch einen bislang unbekannten Mann gegen eine Frau gekommen sein. Diese wurde leicht verletzt. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung soll der Tatverdächtige zudem eine weitere unbeteiligte Zeugin leicht am Arm verletzt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt auch hier Zeugenhinweise entgegen.

Polizei und Rettungskräfte verzeichneten während des Festes einige hitze- und alkoholbedingte Einsätze. Über soziale Medien verbreitete Gerüchte, wonach es zu zahlreichen Einsätzen im Zusammen mit K.-O.-Tropfen gekommen sei, sind nach derzeitigem Kenntnisstand falsch. Bislang sind keine Fälle bei der Polizei bekannt geworden. Die Polizei weist darauf hin, dass solche Meldungen nicht ungeprüft verbreitet werden sollten.

Das Fest wurde am Sonntag aufgrund einer Unwetterwarnung frühzeitig beendet.

oec

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