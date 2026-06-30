POL-FR: Freiburg: Zeuge meldet untergegangene Frau im Flückigersee - Suchmaßnahmen ohne Ergebnis beendet
Freiburg (ots)
Am Dienstag (30. Juni 2026) um kurz nach 10 Uhr meldete ein Zeuge, dass eine Frau im Flückigersee in Freiburg untergegangen sei. Feuerwehr, THW, DLRG und Polizei leiteten sofort eine großangelegte Such- und Rettungsaktion ein. Trotz des intensiven Einsatzes von Tauchern verlief die Suche ergebnislos. Die Maßnahmen mussten am Nachmittag eingestellt werden; die unbekannte Person bleibt weiterhin vermisst.
Die Kriminalpolizei hat ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Sachverhalts eingeleitet. Die Umgebung des Sees sowie eingehende Hinweise werden weiterhin überprüft.
oec
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