Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Freiburg (ots)

Die Schopfheimer Straße befuhr am Montag, 29.06.2026 gegen 20.30 Uhr ein 28 Jahre alter Motorradfahrer. Auf Höhe der Abbiegung zur Wiesenstraße beabsichtigte er einen vermeintlich stehenden Transporter zu überholen und übersah, dass dieser gerade dabei war, rückwärts seitlich am Straßenrand einzuparken. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei welchem der 28-Jähriges stürzte und sich verletzte. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der 44 Jahre alte Transporter-Fahrer wurde nicht verletzt. Am Krad entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro, am Transporter 1.500 Euro.

md/tb

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