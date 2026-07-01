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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Einbruch während Bewohnende schliefen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 30.06.2026, in der Zeit von 01.00 Uhr bis 06.00 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft auf nicht abschließend geklärte Art und Weise in ein Einfamilienhaus in der Wiesenstraße in Lottstetten. Während die Bewohner schliefen, durchsuchte die Täterschaft die Wohnräume und entwendete Schmuck und Wertgegenstände in noch unbekannter Höhe. Der Polizeiposten Jestetten hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Polizei mitzuteilen. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07745 925820 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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