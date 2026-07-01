POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Flächenbrand
Freiburg (ots)
Am Dienstag, 30.06.2026, kam es gegen 13:40 Uhr im Seilerbergweg in Tiengen zu einem Flächenbrand. Die Freiwillige Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Nach bisherigen Ermittlungen brannte Heu auf einer Wiesenfläche von ungefähr 20 x 20 Meter, ein Obstbaum wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Brandursache ist bislang unklar, derzeit gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.
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