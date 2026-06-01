Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Warnung vor Schockanrufen im Bereich Diepenau

Diepenau (ots)

(kes) Derzeit kommt es im Bereich Diepenau (auch in den Ortsteilen Lavelsloh, Essern, Steinbrink) zu einer Häufung sogenannter Schockanrufe.

Die Anrufenden geben sich dabei häufig als Polizeibeamte, Staatsanwälte oder andere Amtspersonen aus und behaupten, ein naher Angehöriger habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Um eine angeblich drohende Haftstrafe abzuwenden, wird die Zahlung einer Kaution oder die Übergabe von Bargeld und Wertgegenständen gefordert.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich hierbei um eine Betrugsmasche handelt. Die geschilderten Sachverhalte entsprechen nicht der Wahrheit. Geben Sie am Telefon keine persönlichen Daten, Bankdaten oder Informationen über vorhandene Wertgegenstände preis und beenden Sie das Gespräch umgehend.

Es kann sinnvoll sein, insbesondere ältere Angehörige auf diese Betrugsmasche aufmerksam zu machen und mit ihnen darüber zu sprechen. Sollten Sie oder Angehörige einen entsprechenden Anruf erhalten haben oder Hinweise geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizei Stolzenau unter 05761/90200.

Die Polizei wird niemals telefonisch die Zahlung einer Kaution oder die Übergabe von Bargeld und Wertgegenständen verlangen. Bleiben Sie misstrauisch und informieren Sie im Zweifel die Polizei.

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