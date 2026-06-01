Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 238 bei Rinteln
Rinteln (ots)
(Thi) Am Sonntag, 31.05.2026, kam es gegen 17:20 Uhr auf der Lemgoer Straße (B 238) in Rinteln zu einem schweren Verkehrsunfall.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 65-jähriger Mann mit seinem Mercedes-Benz die B 238 in Fahrtrichtung Lemgo. In Höhe der Hausnummer 55 kam der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.
Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer schwer verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen ein Krankenhaus eingeliefert.
Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Auch der betroffene Baum wurde beschädigt. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden.
Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbeeinträchtigungen.
Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
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