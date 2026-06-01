Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht in Bückeburg - Zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt

Bückeburg (ots)

(Thi) Im Zeitraum von Sonntag, 31.05.2026, 12:00 Uhr, bis 14:00 Uhr, kam es in der Pulverstraße in Bückeburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Pulverstraße in Richtung Maschstraße. Dabei kollidierte das Fahrzeug beim Vorbeifahren mit zwei ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Pkw und verursachte Sachschäden an beiden Fahrzeugen.

Beschädigt wurden ein Volvo V70 sowie ein Chevrolet Epica. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.

Die Polizei Bückeburg hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bückeburg unter der Telefonnummer 05722 / 28940 zu melden.

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