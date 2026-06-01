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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Alkoholisierter Autofahrer in Wietzen gestoppt - Kleinkind befand sich mit im Fahrzeug

Wietzen (ots)

(Thi) Am Sonntagnachmittag, 31.05.2026, wurde der Polizei gegen 15:41 Uhr ein Fahrzeugführer gemeldet, der auf der Bremer Straße in Wietzen durch eine auffällige und gefährliche Fahrweise aufgefallen war.

Nach bisherigen Erkenntnissen führte ein 52-jähriger Mann einen Firmenwagen im öffentlichen Straßenverkehr, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Zeugen beobachteten, dass der Fahrer mehrfach auf den Grünstreifen geriet und wiederholt in den Gegenverkehr fuhr. Glücklicherweise kam es dabei zu keinem Verkehrsunfall.

Im Rahmen der polizeilichen Kontrolle ergab ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,69 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zudem wurden eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Besonders besorgniserregend: Während der Fahrt befand sich auch das 16 Monate alte Kind des Mannes im Fahrzeug.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Präventionshinweis der Polizei:

Alkohol am Steuer zählt weiterhin zu den häufigsten Ursachen schwerer Verkehrsunfälle. Bereits geringe Mengen Alkohol beeinträchtigen Reaktionsvermögen, Wahrnehmung und Urteilsfähigkeit erheblich. Wer alkoholisiert ein Fahrzeug führt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmende - insbesondere schutzbedürftige Mitfahrer wie Kinder.

Die Polizei appelliert daher eindringlich: Wer Alkohol getrunken hat, lässt das Auto stehen. Nutzen Sie alternative Verkehrsmittel, Fahrgemeinschaften oder Taxidienste und übernehmen Sie Verantwortung für sich und andere. Bereits eine einzige Fahrt unter Alkoholeinfluss kann schwerwiegende Folgen für Gesundheit, Leben und die persönliche Zukunft haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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