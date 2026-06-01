Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Bike am Bahnhof Haste gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Haste (ots)

(Thi) Im Zeitraum von Samstag, 30.05.2026, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 31.05.2026, 10:00 Uhr, ist am Bahnhof Haste ein hochwertiges E-Bike entwendet worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen stellte die Geschädigte ihr Pedelec ordnungsgemäß verschlossen an den Fahrradstellplätzen des Bahnhofs in der Hauptstraße 25 ab. Als sie zu ihrem Fahrrad zurückkehrte, stellte sie fest, dass dieses durch bislang unbekannte Täter entwendet worden war.

Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein rotes Damen-Pedelec der Marke Kalkhoff, Modell "Image 3 Move", mit Wave-Rahmen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3.100 Euro geschätzt.

Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor.

Die Polizei Bad Nenndorf hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Fahrradstellplätze des Bahnhofs Haste beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrrades geben können, sich unter der Telefonnummer 05723 / 74920 bei der Polizei Bad Nenndorf zu melden. Insbesondere werden Hinweise zu Personen gesucht, die ein rotes Kalkhoff-Pedelec transportiert oder mitgeführt haben.

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