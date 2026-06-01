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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall in Helpsen - Fahrer nach Unfall unter Drogeneinfluss festgestellt

Helpsen (ots)

(Thi) Am Sonntagmorgen, 31.05.2026, kam es gegen 09:07 Uhr auf der Enzer Straße in Helpsen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw eine Verkehrsinsel überfuhr.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 27-jähriger Fahrzeugführer mit einem BMW die Enzer Straße in Fahrtrichtung Stadthagen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er dabei auf eine Verkehrsinsel und kollidierte mit den dortigen Verkehrseinrichtungen.

Anstatt am Unfallort zu verbleiben, stellte der Fahrer sein Fahrzeug wenige Meter von der Unfallstelle entfernt bei laufendem Motor ab und entfernte sich zunächst fußläufig. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann jedoch kurze Zeit später im Nahbereich durch Polizeikräfte angetroffen werden.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet und entnommen.

Gegen den 27-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs unter dem Einfluss berauschender Mittel eingeleitet.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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