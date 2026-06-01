Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall in Bückeburg - Eine Person leicht verletzt

Bückeburg (ots)

(Thi) Am Samstag, 30.05.2026, kam es gegen 11:45 Uhr im Bereich der Einmündung Petzer Straße / Friedrich-Bach-Straße (Kreisstraße 82) in Bückeburg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 83-jähriger Fahrzeugführer, mit seinem Ford Focus von der Petzer Straße nach links auf die Friedrich-Bach-Straße einzubiegen. Dabei übersah er offenbar den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Seat Leon einer 42-jährigen Fahrzeugführerin.

Im Einmündungsbereich kam es daraufhin zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Kollision entstand an beiden Pkw Sachschaden.

Die 42-jährige Fahrzeugführerin erlitt infolge des Unfalls eine leichte Verletzung. Eine medizinische Versorgung wurde veranlasst.

Die Fahrzeuge blieben nach dem Unfall fahrbereit. Die Polizei nahm den Verkehrsunfall vor Ort auf und leitete die entsprechenden Ermittlungen ein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

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