Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Pkw kollidiert mit Hauswand

Freiburg (ots)

Am Montag, 29.06.2026, gegen 23.20 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer die Straße "Beim Breitenstein" und wollte an der Einmündung zur Straße "Im Deichelacker" nach links einbiegen. Mutmaßlich aufgrund einer Alkoholisierung kam der 25-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr durch eine Hecke eines Grundstückes und kollidierte dann mit einer Hauswand. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Dort folgte auch eine Blutentnahme. Ein Alkoholvortest sei dem 25-Jährigen nicht möglich gewesen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an dem Pkw wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt, Der Sachschaden an der Hecke und der Hauswand auf etwa 15.000 Euro.

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