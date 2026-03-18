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Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Albaner am Grenzübergang Reitzenhain zurückgewiesen

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten am 17. März 2026 um 12:00 Uhr einen albanischen Staatsangehörigen am Grenzübergang in Reitzenhain.

Der 35jährige Mann wies sich mit einem gültigen albanischen Reisepass aus, wobei aber ersichtlich war, dass er sich länger als 90 Tage im Schengengebiet aufgehalten hat und somit keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorweisen konnte.

Es lag eine Einreiseverweigerung der Niederlande wegen Rauschgiftkriminalität vor. Ein durchgeführter Drogentest verlief negativ.

Der Mann führte ein Springmesser mit sich, welches beschlagnahmt wurde. Gegen den Albaner werden nun Anzeigen wegen unerlaubter Einreise und Verstoß gegen das Waffengesetz gefertigt.

Der Mann wurde am Abend nach Tschechien zurückgewiesen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Telefon: 0371 4615-105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

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