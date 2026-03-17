Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Grenzübergang in Reitzenhain

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Am gestrigen Montag um 16:10 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen eine 33jährige Tschechin am Grenzübergang in Reitzenhain. Die Überprüfung ihrer Daten ergab eine Ausschreibung zum Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Dresden wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 450,00 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 15 Tagen. Die Frau konnte die geforderte Gesamtgeldstrafe von über 500,00 Euro aufbringen und ihre Reise fortsetzen.

Auch am Sonntag wurde ein Haftbefehl vollstreckt. Um 09:00 Uhr wurde ein polnischer Staatsangehöriger einer Kontrolle unterzogen. Bei dem 36jährigen Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bayreuth wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz vor. Der Pole wurde zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen oder einer Geldstrafe von 600,00 Euro verurteilt. Der Mann bezahlte die geforderte Summe und konnte in das Bundesgebiet einreisen.

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