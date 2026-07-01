POL-FR: Binzen: Zwei hochwertige Mountainbikes aus Keller entwendet

Freiburg (ots) - Am Montag, 29.06.2026, gegen 23.20 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer die Straße "Beim Breitenstein" und wollte an der Einmündung zur Straße "Im Deichelacker" nach links einbiegen. Mutmaßlich aufgrund einer Alkoholisierung kam der 25-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr durch eine Hecke eines Grundstückes und kollidierte dann mit einer Hauswand. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt. ...

mehr