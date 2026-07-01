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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Zwei hochwertige Mountainbikes aus Keller entwendet

Freiburg (ots)

Am Montag, 29.06.2026, in dem Zeitraum zwischen 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Fischinger Straße und brach ein Kellerabteil auf. Aus dem Kellerabteil wurden zwei Mountainbikes der Marke Willier und Pivot entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 16.000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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