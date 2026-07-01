POL-FR: Binzen: Zwei hochwertige Mountainbikes aus Keller entwendet
Freiburg (ots)
Am Montag, 29.06.2026, in dem Zeitraum zwischen 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Fischinger Straße und brach ein Kellerabteil auf. Aus dem Kellerabteil wurden zwei Mountainbikes der Marke Willier und Pivot entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 16.000 Euro.
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