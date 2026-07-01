PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Unfallflucht am Nonnenmattweiher- Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 28.06.2026, in dem Zeitraum zwischen 11.30 Uhr bis 16.00 Uhr, wurde ein Pkw der Marke BMW, 440i xDrive von einem anderen Fahrzeug beschädigt.Der BMW stand in dem Zeitraum auf dem Parkplatz am Nonnenmattweiher. Der Schaden an dem BMW wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666980,sucht Zeugen welche Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren