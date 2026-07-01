POL-FR: Kleines Wiesental: Unfallflucht am Nonnenmattweiher- Polizei sucht Zeugen
Freiburg (ots)
Am Sonntag, 28.06.2026, in dem Zeitraum zwischen 11.30 Uhr bis 16.00 Uhr, wurde ein Pkw der Marke BMW, 440i xDrive von einem anderen Fahrzeug beschädigt.Der BMW stand in dem Zeitraum auf dem Parkplatz am Nonnenmattweiher. Der Schaden an dem BMW wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.
Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666980,sucht Zeugen welche Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können.
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