Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht auf dem "Äußerer Ring" - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 27.06.2026, gegen 11.10 Uhr, befuhr eine 27-jährige Fahrerin eines Opel Corsa den "Äußerer Ring" in Richtung Kreisverkehr Nollinger Straße. Kurz nach dem Tunnelausgang soll ihr ein Fahrzeug teilweise auf ihrer Fahrspur entgegengekommen sein. Die Pkw-Fahrerin musste nach rechts ausweichen und kollidierte mit der Schutzplanke. Das andere Fahrzeug fuhr weiter. Der Schaden an dem Opel Corsa wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche Hinweise auf das entgegenkommende Fahrzeug geben können. Das Fahrzeug kann von der Pkw-Fahrerin nicht weiter beschrieben werden.

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