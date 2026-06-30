Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Raubüberfall auf Tankstelle endet mit Festnahme von Tatverdächtigen

Neuss (ots)

Am Dienstag, 30.06.2026, 18:34 Uhr, wurde der Polizei Neuss ein Raubüberfall auf die ARAL-Tankstelle in Neuss-Grimlinghausen gemeldet. Zwei vermummte Personen haben die Tankstelle betreten und die Kassiererin und anwesende Kunden mit Messern bedroht und so die Herausgabe von Bargeld gefordert. Nachdem Ihnen die Tageseinnahmen in unbekannter Höhe ausgehändigt worden waren, flüchteten beide Personen auf Fahrrädern in Richtung Erfttal. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung mit starken Kräften ein, welche durch einen Polizeihubschrauber und durch Polizeihunde unterstützt wurde. Nachdem Gegenstände aufgefunden wurden, welche den Tätern zugeordnet werden konnten, nahm ein Polizeihund eine Fährte auf. Der Polizeihund führte die eingesetzten Polizeibeamten zu einem Gebüsch, in welchem sich 2 Personen versteckt hielten. Die beiden Personen, auf welche die Personenbeschreibung der Täter zutrafen, wurden vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei Neuss hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Zusammenhänge mit zurück liegenden Überfällen. Zeugen des heutigen Überfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Neuss unter der Telefonnummer 02131 - 3000 zu melden. Kl.

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