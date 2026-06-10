Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wilhelmsfeld/Rhein-Neckar-Kreis: Dreistigkeit zahlt sich nicht aus

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 11:00 Uhr erstattete eine 56-jährige Frau beim Polizeiposten Schönau eine Anzeige wegen Diebstahl.

Ein Freund ihres Sohnes hatte bei ihnen in der Wohnung übernachtet. Im Anschluss stellte sie das Fehlen einer Geldkassette fest, in der sich Bargeld in Höhe von rund 4.500 Euro sowie EC-Karten und weitere Gegenstände befunden hatten.

Der 18-jährige Freund ihres Sohnes hatte bereits gegen 10:00 Uhr die Wohnung in Richtung Bushaltestelle verlassen. Da die 56-Jährige direkt einen Tatverdacht gegen den 18-Jährigen hegte, überprüfte sie die Bushaltestelle. Hier konnte sie eine ihrer EC-Karten auffinden, wodurch sich ihr Verdacht weiter erhärtete.

Gegen 14:30 Uhr meldete sich der Freund des Sohnes und kündigte an, seine persönlichen Sachen von der Übernachtung abholen zu wollen. Die Frau informierte daraufhin erneut die Polizei.

Als er dann wenig später wie angekündigt an die Wohnung kam, warteten dort bereits zwei Polizeibeamte auf ihn.

Bei der Durchsuchung seines Rucksacks wurden 3.835 Euro Bargeld und neue Kopfhörer mit dazugehörigem Kassenbeleg aufgefunden. Des Weiteren befand sich im Rucksack ein verbotenes Einhandmesser.

Der 18-Jährige muss sich nun wegen schweren Diebstahls und einem Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten.

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