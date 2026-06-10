PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Rückwärts gegen Pkw gefahren und geflohen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmittag ereignete sich in der Büchertstraße zwischen 14:00 Uhr und 14:10 Uhr ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Auto beschädigt wurde und die Verursacherin danach flüchtete, ohne ihren Feststellungspflichten nachzukommen.

Eine 45-jährige Frau stellte ihren Ford in der Büchertstraße am Straßenrand in einer Parkbucht ab und ging zu Fuß zu einer dortigen Schule. Als sie zurück zu ihrem Auto kam, musste sie feststellen, dass dieses beschädigt war.

Ein Zeuge teilte der Frau mit, dass er beobachten konnte, dass ein braunes Auto rückwärts gegen ihr Auto gefahren ist und danach einfach davonfuhr. Der Zeuge konnte sehen, dass sich im Auto zwei weibliche Personen befanden.

Personen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/5709-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 10.06.2026 – 12:53

    POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

    Mannheim (ots) - Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Kleintransportern am Dienstagmorgen in der Mannheimer Innenstadt entstand erheblicher Sachschaden. Ein 47-jähriger Mann befuhr kurz vor 10 Uhr mit seinem VW-Transporter den Friedrichsring in Richtung Kurpfalzbrücke. Beim Wechsel vom linken auf den rechten Fahrstreifen stieß er gegen einen neben ihm in gleicher Richtung fahrenden Transporter. Dabei entstand an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren