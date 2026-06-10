Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Rückwärts gegen Pkw gefahren und geflohen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmittag ereignete sich in der Büchertstraße zwischen 14:00 Uhr und 14:10 Uhr ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Auto beschädigt wurde und die Verursacherin danach flüchtete, ohne ihren Feststellungspflichten nachzukommen.

Eine 45-jährige Frau stellte ihren Ford in der Büchertstraße am Straßenrand in einer Parkbucht ab und ging zu Fuß zu einer dortigen Schule. Als sie zurück zu ihrem Auto kam, musste sie feststellen, dass dieses beschädigt war.

Ein Zeuge teilte der Frau mit, dass er beobachten konnte, dass ein braunes Auto rückwärts gegen ihr Auto gefahren ist und danach einfach davonfuhr. Der Zeuge konnte sehen, dass sich im Auto zwei weibliche Personen befanden.

Personen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/5709-0 zu melden.

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