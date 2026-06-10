Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt - Unfallverursacher flüchtet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag im Stadtteil Neckarstadt wurde eine 21-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt. Der Unfallverursacher fuhr anschließend einfach davon.

Ein bislang unbekannter Autofahrer oder Autofahrerin befuhr gegen 12.30 Uhr die Eisenlohrstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Beim Einbiegen in die Friedrich-Ebert-Straße erfasste er oder sie die 21-Jährige, die mit ihrem Fahrrad den Radweg entlang der Friedrich-Ebert-Straße stadtauswärts befuhr. Die Frau stürzte auf die Fahrbahn und zog sich schmerzhafte Verletzungen am linken Knie zu. Sie wurde durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt.

Der unbekannte Unfallverursachende fuhr einfach davon. Es ist lediglich bekannt, dass es sich um ein schwarzes Fahrzeug gehandelt haben soll.

Die weiteren Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

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