Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallverursacherin ohne Führerschein und unter Einfluss von Alkohol unterwegs

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmittag kam es an der Kreuzung Westtangente/B38 und der Mannheimer Straße/L3408 gegen 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine alkoholisierte Autofahrerin ohne Führerschein auf ein stehendes Auto auffuhr.

Eine 40-jährige Frau war mit ihrem Daimler auf der Westtangente in Richtung Lützelsachsen unterwegs. An der Kreuzung Westtangente/B38 und der Mannheimer Straße/L3408 übersah die Frau, dass ein 25-jähriger BMW-Fahrer an der dortigen Ampel aufgrund der Rotphase wartete, und fuhr auf diesen auf. Bei der Unfallaufnahme durch eine Streife des Polizeireviers Weinheim wurde festgestellt, dass die Daimler-Fahrerin aktuell nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Des Weiteren fiel den Beamten auf, dass die Frau stark verzögert auf Fragen reagierte. Der daraufhin durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,06 Promille. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtsachschaden von schätzungsweise 7.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die 40-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

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