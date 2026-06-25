Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen

Lkr. Tuttlingen) Unbekannter Autofahrer erfasst Fußgängerin am Zebrastreifen und flüchtet: Polizei bittet um Hinweise (25.06.2026)

Immendingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Fußgängerin am Donnerstagmorgen an einem Zebrastreifen in der Schwarzwaldstraße.

Eine 16-jährige Fußgängerin war gegen 06:45 Uhr auf dem Weg zum Bahnhof und wollte die Schwarzwaldstraße an einem dortigen Fußgängerüberweg überqueren. Im Glauben, dass ein sich näherndes Auto ordnungsgemäß anhält, betrat die Jugendliche den Zebrastreifen. Hierbei erfasste das Auto die 16-Jährige am Fuß, sodass sie auf die Fahrbahn stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten davon.

Der Polizeiposten Immendingen hat die Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07461 9410 entgegengenommen.

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