Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geparkter Pkw rollt gegen Hausfassade

Saale-Holzland (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich am Dienstagabend in Kahla. Eine Autofahrerin hatte ihren Pkw gegen 18.40 Uhr in der August-Bebel-Straße ordnungsgemäß abgestellt. Aus bislang ungeklärter Ursache setzte sich das Fahrzeug dennoch selbstständig in Bewegung und rollte gegen die Fassade eines Gebäudes. Dabei entstand Sachschaden am Pkw. Die Hausfassade blieb nach bisherigen Erkenntnissen unbeschädigt. Die Polizei nahm den Unfall auf und prüft die genauen Umstände, die zum Wegrollen des Fahrzeugs führten.

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